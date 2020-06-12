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周杰倫為3歲仔　大搞露營生日派對

2020-06-12 列印
■周杰倫的寶貝仔Romeo已經3歲。
■周杰倫和昆凌等在戶外設置大銀幕。
■Romeo的生日會有小朋友玩小型煙火棒。
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　　周杰倫與老婆昆凌婚後誕下兒子Romeo和女兒Hathaway，湊成一個「好」字，一家四口幸福滿瀉。

　　昆凌日前在社交網站分享寶貝仔Romeo舉行3歲生日會的相片，可見兩公婆特別為兒子舉行戶外露營派對慶祝，草地上有營火，一家四口坐在椅子欣賞戶外大熒幕投影的全家福，設備甚齊全，感覺溫馨。昆凌以英文留言向兒子說，「你每天都有方法令我臉上露出微笑、為我的內心帶來幸福。生日快樂，我的Romeo！」而周杰倫亦祝福兒子生日快樂，並希望兒子長得像他一樣好！

圖：網上圖片

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