復課前三代同堂巡舖親子樂 梁詠琪約友Happy 悶親囡囡

婚後專心湊女的梁詠琪（Gigi）去年中宣佈加盟環球唱片，睽違4年，日前終於推出新專輯《PRELUDIO》，近日亦積極亮相各大媒體做宣傳。不過，Gigi就算幾忙都會抽空陪老公Sergio和女兒Sofía，上周六（6日）趁未開學，Gigi一家三口聯同Gigi媽，三代同堂落銅鑼灣巡視童裝店的業務，兼為極速飆高的愛女買新衫之餘，又相約好友去附近歎咖啡，一班大人傾得好開心，難為5歲Sofía悶到抽筋，等到唔耐煩只能出招狂嗲媽咪，希望用嗲功召喚媽咪返歸。採訪：李維隆



梁詠琪自2015年為西班牙籍丈夫Sergio誕下女兒Sofía後，便接觸到老公家鄉的皇室御用童裝品牌NANOS，見老婆愈買愈愛，兩年前Sergio更放棄在雀巢牛奶公司的高薪厚職，轉行代理埋該品牌，而首間專門店於銅鑼灣開業1年左右，已於尖沙咀開設第二間分店，生意愈做愈大。身為老闆娘的Gigi除了照顧老公和囡囡外，亦都好緊張呢盤生意，不單止成日落舖巡視業務，她與Sofía更索性做埋「生招牌」，得閒影吓母女裝放上網「植入式」打廣告。



約友歎啡



雖然近日Gigi忙為新碟做宣傳，但她都不忘陪兩父女過吓Family Day，又打理吓童裝生意，好似上周六下午3點幾，Gigi一家就落銅鑼灣利園二期巡舖，同行仲有Gigi的媽咪，可能見5歲Sofía過咗一個長假期已飆高到自己心口，她亦順道為囡囡添置新裝。隨後，一行四人拎住大袋戰利品走到附近餐廳會合朋友，Gigi一邊歎住熱咖啡一邊同友人吹水；逗留約半個鐘後，眾人移師精品店Shopping，Gigi似乎對花碌碌的環保袋與縮骨遮好感興趣，不斷左揀右揀，而老公全程乖乖陪伴在側，Gigi媽就跟友人在旁繼續密密斟。



囡囡叫悶



當一班大人你有你買、我有我傾之際，企喺一邊亁等的Sofía開始覺得好鬼悶，仲忍唔住挨入媽咪懷中撒嬌，Gigi見狀亦識做立即安撫，兼快手快腳畀錢走人。最後，Gigi一家先跟友人揮手道別，甫出門口見到記者在場，他們也友善地對鏡頭Say hello，隨後Sergio就撇甩妻女及Gigi媽，快步落樓下客戶中心蓋泊車飛，3人女子組便手拖手直接落街等埋爸爸一齊去攞車，終於返得屋企的Sofía沿途都開心，挽住個「婆仔袋」兩邊擰周圍望，好過癮！