  • 2020年6月13日 星期六
  • 30º
  • 79%
熱門： 熱帶低氣壓上環衝突健康碼屯門公路黎智英

日報新聞 > 娛樂

36歲李彩華 扯行小背心拍寫真

2020-06-13 列印
■人妻李彩華扯住小背心，性感誘人。網上圖片
■李彩華的靚相獲網民讚索。網上圖片
■李彩華（左）希望再拍TVB劇。
Previous Next

　　李彩華（Rain）昨日在社交網貼出多幅性感靚相，另有寫真收錄在合作攝影師Samantha Kong的社交網，網民紛表讚賞，笑言終於打開「李彩華小背心」連結後，見到的不是香港海鮮業聯合總會主席李彩華先生的白背心Look！更有人建議現年36歲的Rain，再度推出寫真集！

　　Rain昨日則聯同單立文（豹哥）及陳敏之，齊出席《Do姐有問題》記者會，Rain十多年前曾與豹哥合作拍劇，更被他封為「大食死女」呢！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd