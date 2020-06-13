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古天樂新書蓄勢待發

2020-06-13 列印
■很多網民表示，甚期待古仔推出新著。
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　　疫情趨緩下，文化界年度盛事香港書展將於下月舉行。古天樂昨於社交網發文，「知道書展將如常舉行，令我感到很高興，身邊有不少朋友都會在書展推出新作，希望大家都得到好的反應。自己上一本作品是《玩具大戰》，距離現在都有好一段時間，各位古迷會有興趣看我的全新著作嗎？」他分享的相片手中的書封面有THE ART OF MOVIE字樣，難道是和電影藝術有關？

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