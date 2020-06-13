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三吉道歉隻字不提男友

2020-06-13 列印
■三吉在自己的社交網貼文認錯。網上圖片
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　　日本早前因疫情宣佈緊急狀態令期間，索模三吉彩花早前被拍到與竹內涼真外出拍拖，兩人被轟懶理播疫風險，三吉前晚終在社交網發文道歉，稱對自己的行為深切反省，但未有提及竹內。

　　另外，竹內的前女友吉谷彩子的父親最近向傳媒投訴，指竹內一直不肯讓其女兒返回以往同居的住所，取回她的私人物品。

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