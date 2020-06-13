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李敏鎬鼓勵疫境堅定前行

2020-06-13 列印
■李敏鎬和金高恩向前輩金英玉送上花束。 網上圖片
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　　李敏鎬主演韓劇《The King：永遠的君主》昨日播出大結局，劇組釋出台前幕後煞科花絮，當中有李敏鎬和金高恩向同劇資深演員「盧尚宮」金英玉送花的相片。李敏鎬分享心目中最難忘的鏡頭外，亦有感很多人在疫境下生活不易，他說：「這個時期非常希望大家身體健康，亦要為自己選擇的路努力地走下去！我也會竭盡全力，堅定前行！」

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