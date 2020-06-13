直擊 疫情緩和 一家三口快樂「出關」 杜德偉夫婦 商場溫馨教仔





上月中，58歲杜德偉（Alex）被本報記者發現於中環街頭跟太太李曉冰（Ice）鬧交，好在事隔一個禮拜後，兩公婆甜爆食Tea撐枱腳，一天光晒。日前下午，杜氏夫婦又十指緊扣現身又一城，可能見疫情逐漸緩和，今次仲帶埋3歲兒子Alex Junior（AJ）去揀玩具，但小朋友在玩具店兜足幾十個圈，媽咪都係唔畀囝囝「添新貨」，好彩AJ自備滑板車，踩踩吓就唔記得畀媽咪拒絕過，父母仲買Cupcakeo氹佢開心！望真啲，身形圓碌碌的AJ跟動畫《沖天救兵》的童子軍Russell有九成似，隔住個Mon都好想大大力搣佢塊面！



採訪：譚壹致



杜德偉與細25歲的李曉冰於2012年結婚，並於4年後誕下金叵羅AJ，老來得子的Alex自然錫到個仔燶，只要一唔使開工就帶囝囝周圍去，好似近數月受新冠肺炎影響，取消晒幕前工作的他Stay home為自家品牌MNA設計新一季產品外，又經常抽時間陪AJ去行山、露營、摘士多啤梨，前排兩父子仲一齊製作愛心蛋糕，盡享天倫樂！最近見疫情緩和，Alex和Ice終於帶囝囝出市區，日前下午4時許，一家三口就現身又一城的玩具反斗城揀玩具。



「廁板」失蹤



本月中，Alex因做運動扭傷而戴上頸箍，Ice透露老公至少要戴頸箍1個月。當日Alex已棄用「BB厠板」款式，換上一個有Cyber感的輕巧護頸托，上網睇資料，該款頸托最適合低頭族及打機人士，絕對啱晒長期玩手機的他！小朋友入到玩具店必然花多眼亂，見AJ睇完一輪麵包超人玩具後，又走到另一貨架左摷右摷，可能見囝囝心大心細慢吞吞，成日忍唔住周身郁的Alex都悶到撳電話，之後仲拉埋老婆去側邊睇水槍，其間他又將雙手放在背後向後拉，舒展筋骨。



迷你板仔



最後，AJ揀了一件森林家族的玩具，但媽咪叫佢放低，小朋友覺得好冇癮。離開玩具店後，兩公婆十指緊扣行到商場中心停低吹水，AJ就摺起褲腳，一個人踩住自己帶來的滑板車，在爹哋媽咪視線範圍內轆來轆去，好鬼有型。見囝囝冇收穫都冇扭計，夫婦倆也識做帶對方落樓買Cupcake作安慰，仲畀佢揸主意自己揀口味，而Ice就負責畀錢，臨走前，AJ依依不捨指住蛋糕櫃，可能仲想Encore，不過媽咪就表示：「呢個買咗喇，同姐姐拜拜啦！」AJ先乖乖



拖住媽咪離開。