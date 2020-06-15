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返內地搵食難捨囝囝偷喊 蔡少芬獲張晉讚「萬能老婆」

2020-06-15 列印
■蔡少芬北上搵食，被爆臨行前攬住囝囝喊。
■張晉展示老婆向他寫的「發洩信」。
■節目重現13年前張晉求婚片段。
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　　蔡少芬（Ada）早前為內地真人騷到三亞拍攝，張晉爆Ada首次長時間離開兒子，臨行前忍不住偷哭。在節目中，劇組公開各位明星丈夫旅行前寫給妻子的「家書」，張晉大讚Ada「這個世界上沒有我老婆解決不到的事」隔空傳情。多年來他們不時用書信溝通，張晉展示一封以《水月洞天》通告單寫的情信，這部正是他們的定情劇集；而Ada發嬲時也會寫「發洩信」鬧老公。

　　此外，節目中重現13年前張晉的求婚片段，片中看到張晉手拿花束及戒指跪下求婚，Ada急急點頭答應，張晉為Ada戴上戒指及深情擁抱十分感人。

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