怕MV太情慾Cut走Kiss鏡頭 ﻿李靖筠﻿﻿曾經好勝以後唔敢﻿

英皇新貴，26歲的李靖筠（Gladys）最近推出全新廣東歌曲《Getaway》，今次她搞搞新意思，親自策劃兼執導MV，她自爆MV中和男主角黃溢濠有唔少Kiss鏡頭，基本上唔知有乜好拍就一味錫，但最後卻狠心地將咀嘴鏡頭全cut：「因為唔想太情慾，本末倒置。」



採訪：方騫平 髮型：Ziv Yeung @ Leonardo 3 Hair Corner



化妝：諺瞳.小白 服裝：ZUCCa @ IT 場地：Dear Harley Cake Studio



新歌《Getaway》講述一個女生帶着男生出走嘅好勝故事，其實係鼓勵大家唔使憂慮太多，跳出comfort zone就會有新驚喜同得著。李靖筠興奮道：「其實聽到首歌demo時個腦入面經已有好多畫面，所以提出要求，免費做埋MV導演，咁啱開會時黃溢濠路過『八卦』畀意見，順理成章搵埋佢拍。今次參與新崗位，因為錢唔夠，MV由策劃到拍攝，全部要一手一腳自己搞。坦白講，對我嚟講係辛苦嘅，但睇到製成品好有滿足感。」



不過拍完之後，Gladys Cut咗好多咀嘴鏡頭。「我只係想突出情侶甜蜜關係，唔想太情慾，所以最後剪晒，而且我哋friend到好似兄弟咁，錫錫感覺好怪，錫得好猶豫，唔夠真摰。」記者笑她擺明呃咀？Gladys笑說：「咁佢執到啦！下次唯有做好啲，加啲牀戲喺度！」另外，現年26歲的她又自爆以前年輕時，會做啲好勝嘢：「如即興買機票，喺冇安排下，翌日同男友去外地玩。喺美國實習完又試過獨自落紐約，搞到『蕩失路』，喺地鐵度跌咗電話，一個人去睇百老滙騷，發現原來冇帶身份證，既驚險又刺激，不過人大咗多責任，以工作行先，唔會再不顧後果咁勇敢喇。」



