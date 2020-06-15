﻿自負犯眾憎失Job零收入 袁富華學識反省先有轉機

「你唔係外賣仔！」這是袁富華（Ben哥）於《喜劇之王》中的經典對白，誰想到時隔21年，他真的「轉行」去茶餐廳打工！早前，Ben哥為ViuTV節目《中佬唔易做》到王牌冰廳「在職訓練」做夥計，由樓面、廚房至送外賣均要做，他直言被茶記術語考起，「同做演員比，各有各辛苦，都係要時間去熟習，拍完第一日個腦同體力都好攰！」但原來在低潮期，Ben哥為生計都試過去茶記應徵做外賣仔，幸而他最終不獲聘用，才能繼續在演藝路上大放光芒。



56歲袁富華入行超過30年，演過不少電影、舞台劇等，前年終憑電影《翠絲》榮獲金馬獎及金像獎「最佳男配角」，此後在長者同志電影《叔．叔》中的破格演出，也贏來不少掌聲。然而一路走來，Ben哥的演藝路絕不平坦，回想第一次離開中英劇團，參與另一個劇團的製作，他憶述：「好冇歸屬感，有套戲我做得唔開心，好唔想做，我只係同戲團嘅人講吓，點知對方話『咁好呀，你咪唔好做囉』，嗰刻覺得自己可有可無，佢唔問唔挽留，經過呢件事後，我都質疑自己係咪唔得？另一方面又覺得自己得，只係對方唔好。」



自此Ben哥愈來愈負面，總覺得自己懷才不遇，全世界都虧欠他，甚至大發藝術家脾氣，「我嗰時好嚴苛，覺得個世界唔跟自己做就錯，對每一個人都唔客氣，工作夥伴都覺得我好難相處，令工作氣氛唔好，好乞人憎。」逐漸失去朋友和工作，更試過銀行戶口零存款，連應徵茶餐廳外賣仔也不獲聘，Ben哥才意識到個人的不足，開始不再埋怨別人，「自己無論做演員定待人處事方面都未準備好，一定會焦頭爛額，好感恩經過呢段時期，令我識得反省，腳踏實地去做番演員嘅本份，用一個好謙厚嘅態度繼續學習，否則今日唔會見到袁富華坐喺度。」



採訪：黎寶倫 服裝：Club Monaco