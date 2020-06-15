﻿盛讚孝順善良有安全感 靚湯等嫁馬明：想一生一世

湯洛雯（靚湯）和馬國明（馬明）被傳媒發現拍拖後承認戀情，獲眾多好友及網民送上祝福。靚湯昨日首度現身親自開腔談及戀情，全程甜笑，又盛讚男友孝順、善良、冷靜、成熟、穩重，令她心靈安定、有安全感，坦承視對方為一生一世的對象，她的父母也對馬明甚滿意，湯媽媽更「安心交出個女」，靚湯和馬明看來很快會拉埋天窗呢！



湯洛雯（靚湯）與46歲「筍盤」馬國明（馬明）公開戀情後，昨日開工拍攝新劇《一笑渡凡間》外景，沐浴愛河的靚湯聞記者祝賀蜜運即甜笑道謝。



問到如何與馬明展開戀情？靚湯說：「都係傾偈，其實開始不久，確實日期留作我們的私人秘密。（父親湯鎮宗給馬明100分？）對呀，好誇張，他（馬明）對我的家人好好，值100分！就算『夾硬』要減兩分都是讓他做得好少少！我也猜不到，媽咪安心交出個女！（拍拖是以結婚為前提？）我們是經過溝通了解一段時間才開始發展，並且確定彼此是適合對象才會帶回家見家長，有像普通情侶一樣傾過將來，但未至於認真討論。我們的確是朝着這個方向行，之前我也曾說過，如果搵到啱的人也想一生一世。」



「讓我心靈安定」



問到馬明有何吸引之處？靚湯讚不絕口說：「孝順！我們都愛錫父母，有共同話題，加上『三觀』相近，都是佛系和好宅，他很善良，在我面前會講好多說話，好識O氹人，而且很冷靜、成熟、穩重，我表面上是傻大姐，但內裏很『騰雞』，他可以讓我安定心靈，令我有好多安全感！」靚湯坦言和馬明有互買父親節禮物，他更緊張地問快將生日的湯媽媽喜歡甚麼，至於是否已融入湯家？靚湯說：「他真的很貼心，惹人喜歡，每次上我家都有買禮物。（當馬明是半個女婿？）又唔好咁講住，容乜易以為我一定會……咁我咪無矜持，哈哈！」靚湯日前在社交平台感謝各方祝福，並貼出獨角獸和小馬公仔承認戀情，她說沒料到收到這麼多的祝福，很想多謝大家！



多謝黃心穎祝福



馬明的舊愛黃心穎透過傳媒祝福馬明和靚湯拍拖，以及被指與心穎份屬好友，卻「接收」了心穎的男友和頂替心穎的角色，靚湯一臉認真地說：「多謝祝福，其實都是……緣份，我和他（馬明）一起是沒有計劃的，都是近期才開始傾談，（見到心穎會否尷尬？）尚未發生不懂回答。」



另外，馬明的契妹和長期緋聞女友唐詩詠，昨日被問到馬明與靚湯承認拍拖時表示，她早在個多月前已估到，但沒問他，「我有和林子善講過，他本來想問的，但我話不好，等他（馬明）親口講（你沒點讚馬明的社交網，並在自己的社交網留佛偈？）鄭嘉穎開了社交網兩年，我都無Like過，我有7成朋友在社交網上是零互動。希望大家不要無風起浪；留佛偈與他（馬明）無關。（想靚湯做契嫂？）我無所謂，最重要是他和他媽咪鍾意；她（靚湯）是很直率的女仔。」