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﻿子瑜@TWICE 21歲生日 被公開「放蚊」密照

2020-06-15 列印
■子瑜亦被隊友拍到和小狗玩耍。
■子瑜被公開打呵欠的照片。
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　　韓國女團TWICE的寶島成員周子瑜昨日踏入21歲，組合官方社交網及隊友紛晒子瑜的私密照，除了靚女相和素顏照外，隊友定延發放子瑜「放蚊」打呵欠、反白眼和打瞌睡等「女神崩壞」照片和短片！子瑜穿上黃色露肩裙，張大嘴巴露出雙下巴任影，有Fans大讚子瑜的「真面目」十分可愛，並祝她身體健康。子瑜日前在直播中曾透露，已有1年不吃肉類，但有吃海鮮，加上健康飲食和有運動習慣，皮膚情況變得非常好！圖：網上圖片
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