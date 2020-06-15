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﻿田中美奈實失足製高潮

2020-06-15 列印
■田中的處女寫真集大賣，名利雙收。
■田中在《M》中痛失一眼。
■田中於今集穿上婚紗，明言想嫁MASA。
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　　以日本天后濱崎步經歷為藍本的日劇《M我珍愛的人》，早前因疫情停播，前晚復播新一集，高潮位為揭開獨眼私人女秘書（田中美奈實飾演）為何失去一眼之謎。田中在劇中扮演暗戀a victory社長MASA的靚女秘書姬野，她出席MASA的婚禮時竟向MASA表白，但半醉的她不慎跌落樓梯，打破玻璃杯被碎片插傷右眼致失明，MASA其後跪地向姬野父母謝罪，表示會永遠照顧姬野！圖：網上圖片
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