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賭王三七 拒談長房內訌 超瓊：要尊重先人

2020-06-16 列印
■何超瓊開腔表示要尊重先人，不談長房內訌事。
■超儀強調搞緊電影，喪禮事由家姐處理。
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　　賭王何鴻燊於上月26日離世，昨日是「三七」日子，家屬再度為賭王舉行法事。中午12時左右，長房細女何超雄坐專車到寶蓮寺，對記者任何提問都沒有回應。隨後四房梁安琪、超盈與老公辛奇隆、猷亨、猷君與太太奚夢瑤及超欣；三房超蓮和弟弟猷啟；二房子女超瓊、超鳳、超蕸、猷龍、超儀及老公陳子聰等陸續乘車到場。

　　問到可有留意長房內訌一事？何超瓊說：「嗰啲我哋今日唔應該講，我哋要尊重先人。」至於問到喪禮日期，超儀說：「要問Number比較大啲的家姐。（可有留意長房內訌？）我唔知，我乜都唔知呀！淨係搞緊電影啲嘢，希望大家支持香港電影。」而何超雄在離開時，被傳媒追問爭產風波時，繼續封口。

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