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疑受前經理人之死影響　印度男星蘇薩自殺身亡

2020-06-16 列印
■蘇薩在寓所自殺身亡，消息令人震驚。美聯社
■救傷車正運走蘇薩的遺體。美聯社
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　　電影《來自星星的PK》印度男星蘇薩辛格拉其普特（Sushant Singh Rajput）前日被發現在孟買寓所身亡，終年34歲。警方證實他自殺，已展開調查，並到其寓所帶走物品調查，據指現場未有留下遺書。

　　上周蘇薩的前經理人Disha Salian都自殺身亡，有指蘇薩因而變得抑鬱，甚至導致他隨經理人自殺。蘇薩離世消息傳出後，印度總理莫迪與《M巾英雄》巨星Akshay Kumar都留言悼念。

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