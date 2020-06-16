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《淪落人》姬素新片挑戰癱瘓角色

2020-06-16 列印
■姬素·孔尚治的新片要用馬來語講對白。
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　　曾在電影《淪落人》中飾演菲傭的姬素·孔尚治，她與黃秋生的互動演技，完全不似新人，除了在香港電影金像獎中奪「最佳新演員」外，亦獲多個國際知名電影頒獎禮肯定。姬素最近確定參演馬來西亞電影《YAYA》，她在戲中飾演一個居住在垃圾堆填區、半身癱瘓的媽媽角色，姬素更要首次挑戰以馬來語演繹片中的情節，目前已積極練習中，電影預計在年底開拍。

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