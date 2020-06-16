﻿感謝Sammi鼓勵 「好好修理自己」 許志安戴婚戒復工：我唔會忘記錯誤

許志安上年4月被揭與黃心穎在的士車廂「安心偷食」後，哄動全城，安仔其後開記招聲淚俱下認錯，隨即閉關反省鮮有露面。停工14個月的安仔，昨日復出幕前，錄影ViuTV音樂節目，戴上婚戒現身的他，受訪時提及太太鄭秀文（Sammi）和黃心穎，對於黃心穎的前男友馬國明最近承認與湯洛雯拍拖，安仔稱有聽聞，但婉拒置評。



許志安昨日復工錄影ViuTV音樂節目《寶麗金50周年Chill Club》，將獻唱《一步一生》及與AGA合唱《半天假》，並剖白一年來心路歷程。他在下午從淺水灣寓所出發，抵達位於尖沙咀的髮型屋時，大批傳媒採訪，有歌迷向安仔大叫「加油」，安仔離開時有歌迷送上禮物，他一一親手收下。Sammi昨日如常在社交網分享自拍照，她透露清晨5時起牀準備去拍廣告，夫妻分別投入工作。



自「安心」事件發生後，安仔停工14個月閉關思過，期間主要留家陪太太鄭秀文（Sammi），昨於錄影廠面對半百傳媒訪問時，明顯看來緊張，他說：「今日好開心出嚟，最主要經過呢段時間，自己嘅沉澱、反省、學習，覺得自己成長咗好多，喺呢段時間確實有Hard time……會好盡力咁向前望，今日係一個好Timing出嚟好好去學習、面對自己。」他亦承認前一晚緊張到瞓唔着。



決定重新出發



安仔續說：「喺呢段期間花咗好多時間陪屋企，屋企對我好重要，我好努力咁去裝備自己，做運動、睇書，和做運動好好鍛煉自己。我亦都深深去諗未來應該要點行，所以今日喺呢個時間出嚟見大家，嚟承擔返我之前講過嘅嘢，喺呢年幾時間入面畀自己靜思己過，我o依家裝備好，係時間出返嚟，就決定重新出發。咁耐冇出嚟，都有問自己係咪Ready好？太太都有同我講：『要100% Ready、有信心、內心心態要正面、出嚟時要真心，畀人知道要勇敢面對同承擔。』不過，我見返咁多朋友真係有啲緊張。」



戴上婚戒現身的安仔，講到太太都有少少眼濕濕。問到Sammi如何鼓勵他出關？安仔說：「只係叫我自然啲，對自己有信心，喺呢段時間我有好好咁修理自己。」之前安仔也有做義工落區派口罩給長者，覺得老人家需要愛和關心，過程中反而覺得自己才是受助者，故未來除了專注家庭事業，也更多關心社會。而夫妻齊照顧健康日差的15歲愛犬Lucky，亦令安仔學懂珍惜。



冇聯絡黃心穎



當被問到可有跟黃心穎聯絡？安仔神態自若答道：「冇喇，以前嘅嘢過去咗……過去嘅由得佢過去，對我係一個錯誤、傷痕，我唔會忘記。當每次我睇到呢啲傷痕，我會更加警醒自己、提醒自己，未來要做得更好。」對於馬國明已有新戀情，安仔表示有看報道，但感情事宜應由對方自己講。



而黃心穎自醜聞曝光後避走外地多月，返港後淚灑機場，其後活躍社交網。今年2月，她被攝得與樂隊RubberBand成員泥鯭（黎萬宏）行寵物店，男方急澄清已與未婚妻分手，與黃心穎只是朋友關係。兩人近日再被攝得齊帶女方愛犬到寵物診所，泥鯭送黃心穎回住所並逗留約半小時離開。