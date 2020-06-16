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﻿安仔「維修」之路

2020-06-16 列印
「壞咗嘅人」 2019年4月16日：安仔因車廂偷食黃心穎片段曝光舉行記者會爆喊認錯，自責「我係一個壞咗嘅人」向太太Sammi道歉
老婆原諒 4月18日：Sammi長文透露原諒安仔，她說「在婚姻歴煉中，我深信經歷和教訓一定會幫助重回正軌，生命更會更生」。
陪妻健身 6月24日：Sammi晒健身準備開騷照，玻璃上的倒影見到安仔同場陪伴。
撐妻開騷 7月14日：Sammi的紅館個唱開鑼，安仔「出關」捧場，每晚在後台支持老婆；其後被揭與老婆到倫敦度假。
落區派罩 2020年3月：安仔捐贈1000個口罩為抗疫出一分力，並與蘇永康等落區派發。
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  許志安上年4月被揭出軌後，演藝工作即時停頓，至昨日正式復出幕前，期間經歷漸進式「維修」過程，每一步都備受傳媒關注。
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