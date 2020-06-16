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﻿靚湯被傳有喜 馬明齊聲否認

2020-06-16 列印
■馬明和靚湯認拍拖獲各方祝福。資料圖片
■靚湯以古裝造型出席新劇活動。
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　　「安心偷食」令當時為黃心穎男友的馬國明成為受害者，馬、黃其後分手。馬明日前被攝得與湯洛雯拍拖後承認戀情，並透露已獲雙方家長認同階段，獲眾多好友、網民及黃心穎等送上祝福。

　　馬明近日被爆有意「閃婚」，又欲效蕭正楠及黃翠如在台慶舞台公佈婚訊，馬明指傳言屬無中生有，他與靚湯暫未有具體結婚計劃；而靚湯被指着鬆身衫疑有孕，她和馬明均予以否認。蜜運中的靚湯昨出席新劇《一笑渡凡間》拜神儀式期間，不停露出笑容，蕭正楠與靚湯在劇中有感情線，他笑言慶幸沒有親熱戲，知道她和馬明拍拖後，現時不敢攬她了！
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