受新冠肺炎疫情影響，港府昨天公佈的最新失業率驟升至百分之五點九，比起二○○九年金融海嘯更差，創十五年來的新高。由於失業率是滯後的統計數據，正反映三至五月疫情最險峻的狀況，但自六月以來，即使有小型群組的疫情發生，但總體而言確診個案還是大減，而當局亦開始放寬限聚令，市面回復生氣，勞動市場將會穩定下來，捱過疫情高峰考驗的僱主，是時候招兵買馬了。 所謂有危就有機，在過去大半年疫情內，不少商店捱不住而倒閉，市面吉舖湧現，哀鴻遍野，失業人數隨之而上升，政府眼見各行各業陷於水深火熱，先後推出多輪抗疫支援計劃，為僱主帶來及時雨，加上最近的保就業計劃，支持僱主保留僱員，依然屹立不倒的僱主，經...

2020-06-17