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阿Sa送香吻 ﻿阿嬌露面﻿﻿賀祖兒牛一﻿

2020-06-17 列印
■阿嬌和阿Sa齊為祖兒慶生。
■阿Sa錫錫壽星女祖兒。
■Twins為祖兒炮製驚喜生日派對！
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　　容祖兒昨日踏入40歲，喜獲Twins成員阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）合體為她慶生！阿Sa送上香吻和特製生日蛋糕，阿嬌則是上月初宣佈離婚後首度露「面」。圖：網上圖片

　　昨日是容祖兒的40歲生日，經理人霍汶希（Mani）分享Twins齊為她慶生的相片，並留言道「你真係太幸福了，由驚喜派對到生日蛋糕，佢哋兩個絞盡腦汁」！「龍虎豹」合體甚開心，阿嬌上月初宣佈與賴弘國離婚後，早前曾戴口罩亮相內地社交網，慶生合照中的她看來較前消瘦。

　　阿Sa除了送上香吻祝壽外，更為祖兒花盡心思，竟以祖兒數月前畫的貓、狗和公仔造成立體蛋糕，祖兒笑言：「蔡卓妍係傻㗎！咁都畀佢諗到呢一個蛋糕……仲加多個有底裙嘅pretty sexy……好開心好開心，邊有咁有心思嘅人㗎！」

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