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吳國敬全力撐安仔復出

2020-06-17 列印
■吳國敬和陳蕊蕊齊亮相。
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　　吳國敬、陳蕊蕊和漢洋等藝人，昨日齊出席活動。阿敬透露早前暴肥至150磅，戒澱粉質和積極跑步已減了8磅，問到會否約好友許志安跑步？阿敬笑指安仔忙復出，又謂希望安仔一步一步來愈來愈好，他會全力支持安仔，亦希望外界給安仔機會，阿敬坦言「人誰無過」，讚安仔是出色歌手，若要合作開騷，願兩肋插刀、赴湯蹈火，也隨時候命為安仔寫歌。

　　蕊蕊早前被拍到帶大隻男返寓所，她承認戀情並透露男友開設食肆，但怕醜不想出鏡，她亦怕戀情見光死故拍拖一年保持低調。

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