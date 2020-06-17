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吳若希再有喜想生夠三個

2020-06-17 列印
■佗B吳若希到電台宣傳新碟。
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　　育有一女的吳若希（Jinny）日前在社交平台宣佈再有喜懷男丁，她昨日到電台宣傳新碟時透露，懷孕情況漸入佳境，之前嘔得很嚴重！Jinny稱想生女，笑言不是有數百億身家，家人對BB性別沒特別要求。她說生完第二胎不會特別封肚，環境許希望生夠三位小朋友，並說養小朋友需要好多資金及心力，如果不移民及身家沒有暴漲都不會再生。

　　Jinny直言老公鍾意仔，因可以陪他踢波，女兒則想有妹妹。Jinny坦言現時容易疲倦，主要做輕鬆工作，多得公司體諒，她又發覺自己懷孕後反應較慢和蠢，但難得可以趁機勞役老公！

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