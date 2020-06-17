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疫情影響明年頒獎禮 奧斯卡BAFTA延至4月舉行

2020-06-17 列印
■雲妮絲維嘉今年2月勇奪奧斯卡影后。
■英國威廉王子和凱特王妃亮相今年2月舉行的BAFTA頒獎禮。
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　　新冠肺炎疫情肆虐全球多月，電影拍攝工作大多停頓，明年的影壇頒獎禮亦受牽連要延期舉行！

　　全球矚目的影壇盛事奧斯卡頒獎禮，下一屆原定於明年2月28日舉行，早前有傳會因疫情要押後，其實因多部電影停拍及延期上映，勢導致難有足夠有份量的電影角逐獎項提名。奧斯卡大會、美國電影藝術與科學學會昨日宣佈，明年的奧斯卡頒獎禮要延期至4月25日舉行，報名日期則由今年12月31日延至明年2月28日，提名名單將於3月15日公佈。

　　而有「英國奧斯卡」之稱的英國電影學院獎頒獎禮（BAFTA）大會亦於昨日宣佈，因電影業受疫情影響停滯3個月，明年的頒獎禮由原定的2月14日延期至4月11日舉行。圖：資料圖片

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