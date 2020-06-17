﻿39歲冇女 自爆單身之謎 黃宗澤最憎女人 黐身又小器

黃宗澤（Bosco）最近在新劇《飛虎之雷霆極戰》飾演前特工「汪國棟」， 同特工張曦雯「邱皓月」有段刻骨銘心愛情。現實中，年底12月便踏入4字頭的Bosco，雖然緋聞傳唔停，早前更有指他撻着內地女星張沙沙，同時又疑似跟陳嘉桓同居，不過 Bosco都一一否認，強調兩女只是好友關係。 單親家庭長大的Bosco，仲話完全冇結婚憧憬，除非無端端緣份到至會諗結婚，又講明自己重友輕色，女朋友絕對唔可以黐身或者要求佢報到，要畀佢有超大自由度，而最重要一點就係女方要唔計較，就算他有緋聞傳出都唔可以小器，問到會否跟圈中人易啲拍拖，他笑言：「呢啲睇佢哋造化！」



今年12月便踏入40歲的Bosco，自從12年跟胡杏兒分手後，先後承認跟楊崢及日本模特兒Jun短暫拍拖，可惜最終都分手收場。之後Bosco緋聞繼續傳唔停，似乎未願意定落嚟，而近排他跟內地女星張沙沙及陳嘉桓扯上關係。有指15年Bosco跟來自黑龍江省齊齊哈爾的張沙沙因合作內地劇《最好的我們》撻着，之後Bosco瞞住「正印」跟陳嘉桓合作劇集《守護神之保險調查》發展戀情，更疑似同居。去年聖誕節，有指張沙沙來港探Bosco，陳嘉桓要被迫搬離愛巢大受打擊。



對於跟兩女關係，Bosco答得輕鬆，「friend嚟囉！我哋都講咗，識咗好耐，工作之下合作識，大家間唔中都有message。（張沙沙嚟香港探你？）嗰日佢嚟搵鄭嘉穎影相都唔搵我影，谷鬼氣，佢仲要話係路過喺中環，我話我又喺中環拍戲喎！（同鄭嘉穎影相唔同你影？）可能佢嫌棄同我影完，又同我傳緋聞。」至於陳嘉桓，不論自己及細佬生日都愛去Bosco餐廳開生日會，他就解釋，「我哋折頭又大喎！簽吓啲小食，簽吓啲酒畀佢哋飲，唔嚟我度去邊個度呢？有埋單㗎！你估唔使埋單呀！」



似同媽咪相處



既然兩個緋聞女友非真命天女，Bosco揀女朋友又有咩條件先？「首先唔好介意我成日唔喺屋企，因為成日拍嘢會出咗去，又唔介意我錫朋友多過錫女朋友啦！唔好介意我喺屋企好靜，睇足一日電視、戲唔出聲都得。仲要唔計較囉！（有緋聞都唔可以小器）梗係啦！」問到會否圈中人較適合，他就笑言：「呢啲睇佢哋造化，如果你話我自私，我會揀圈外人，唔好咁複雜啦！直情唔接觸，最多話畀你聽工作性質係咁，唔接觸最好。（你報唔報到㗎？）去到邊度都要講，梗係唔得啦！要好大自由度，好似我阿媽咁，我從來唔同佢報到㗎！呢排可能密啲，因為疫情關係，但如果平時我開工，幾日都唔通一次電話，佢亦都唔會主動搵我。（即係好似同媽咪相處咁，放養？）都OK，放養，夠鐘食飯識返嚟。」



單親家庭長大的Bosco，就算已屆適婚年齡，也未必會結婚生B，「你當我自私，我從來都冇諗過，有啲人一定要結婚，我從來冇一個咁嘅界限畀自己。（生B？）我唔恨，我成日叫我啲朋友快啲生啦！畀我玩，有得玩就OK。」Bosco仲話連媽咪亦冇催婚，「我阿媽又完全冇理過我。我有個入行就識嘅前輩，嗰日食飯傾開偈，我話搵個女朋友阿媽未必鍾意嘅啫，個前輩就話『唉！你阿媽真係要鍾意，你隨時做和尚都得啦！』哈哈！真係清楚我阿媽，我阿媽要求都高㗎！但係佢真係冇催，佢冇乜所謂，可能我單親家庭，冇乜呢個概念，我冇嗰個畫面，即係老竇阿媽跟住個小朋友咁，可能有日緣份到無端端結婚都未定。」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



形象：Queenie Yu 髮型：Kel Fung @ HH hair.nail 化妝：Cyrus Lee



服裝：Golden Goose、Giuseppe Zanotti