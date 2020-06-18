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TST成員Yohan離世　不公開死因

2020-06-18 列印
■Yohan突然離世，事務所拒公開死因。
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　　韓國男團TST（前名：一級秘密）成員Yohan前日突然離世，終年只得28歲。由於他早前仍然有更新社交網，所以令粉絲震驚。TST所屬的事務所發聲明，稱依照Yohan家人意願，不會公開死因，並呼籲外界不要對Yohan的死因作過度猜測。其家人昨日已為Yohan於首爾新村的一所醫院設靈，並於今早舉殯。Yohan死訊傳出後，粉絲湧到他的社交網留言悼念，更稱不相信死訊。

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