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抗疫片《總是有愛在隔離》　許冠文曾志偉有份演出

2020-06-18 列印
■許冠文有份演出抗疫電影。
■志偉在拍戶外場口時，有穿上全副防疫裝備的人員在場。
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　　早前公佈香港十間電影公司破天荒聯手合拍抗疫打氣電影，拍攝已接近尾聲，片名定為《總是有愛在隔離》，昨日曝光拍攝現場花絮照，發現參與演員包括許冠文、曾志偉、錢嘉樂、陳家樂、蘇麗珊及陸永等。而其餘演員陣容將陸續曝光，電影將於暑假上映。

　　電影主要拍攝場地為海洋公園萬豪酒店，由麗新集團主席林建岳博士借出。劇組人員笑言因周末有大批本地遊客到酒店消費，所以只能在房間、室內拍攝，但在炎夏亦因室內有空調反而更舒服。

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