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小儀「開」頭炮心情緊張

2020-06-18 列印
■小儀與Soko即席玩調酒。
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　　阮小儀及和泉素行（Soko）昨日出席「香港開電視」節目《酒勻全香港》記者會，此節目是小儀離開TVB後頭炮，笑言緊張觀眾是否喜歡他們做拍檔多於收視成績！

　　小儀說：「以前在TVB開工好似日日返屋企，現在的感覺則像跟Soko『偷食』，幾好玩。」Soko稱視小儀為女神，望跟她合作一輩子！小儀卻「派檸檬」，說只可以和他做好朋友。

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