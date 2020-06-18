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陳祉妤入紙嫁TVB主席許濤

2020-06-18 列印
■陳祉妤和許濤（小圖）排期結婚。資料圖片
陳祉妤入紙嫁TVB主席許濤
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　　前名模陳祉妤（Balia、前名陳沛嘉）8年前與前藝人彭文堅離婚，她在三年前曾透露有一位從事金融投資的圈外男友。已淡出模特兒界的她生活低調，甚少公開露面，原來近日已入紙排期再婚，未婚夫為電視廣播（TVB、無線電視）董事局主席許濤。Balia近日關閉其中一個社交網，另一社交網則改為只跟好友分享。

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