  • 2020年6月18日 星期四
  • 29º
  • 79%
熱門： 國安法全民派1萬G7三文魚修例風波

日報新聞 > 娛樂

陳嘉倩獲男藝人酒後示愛

2020-06-18 列印
■陳嘉倩在節目中暢談獲示愛經過。
Previous Next

　　前無線主播陳嘉倩近日亮相ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》，自爆在無線曾獲一名嗜好飲酒的全能男藝人半夜傳短訊示愛。嘉倩稱曾與該男藝人唱K，後來某晚半夜，收到對方傳來短訊表白，她指對方嗜好在半夜飲酒，估計他當時飲醉了。嘉倩表示很怕收到這類酒後發的短訊，當被追問該位男藝人究竟是誰時，嘉倩只透露對方是涉獵多個範疇的全能藝人。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd