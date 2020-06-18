﻿34吋半D Cup上圍加44吋長腿 劉穎鏇扮護士姣o氹副導演

TVB姐仔人才短缺，所以擁有34吋半加D Cup上圍及靚樣的劉穎鏇（Tiffany）被力捧，角色愈嚟愈有發揮。日前於新劇《超能使者》中上演一場制服誘惑姣o氹副導演嘅戲，身穿超短護士制服的劉穎鏇，輕鬆晒44吋半滑淨長腿，加上34.5D、25吋半、35吋半浮凸身形，佢咩都唔做齋企喺度，殺傷力已非常厲害。



當日劉穎鏇飾演臨時演員，要着超短護士制服扮俏護士，眼見有位做臨記嘅老人家倒瀉咗個飯盒冇飯食，所以拔刀相助，𠌥身加嗲聲加親手抹汗，務求色誘副導攞多個飯盒，被同是臨記的陳山聰見到，誤會她不守婦道，不忿哥哥林子善對她大獻殷勤，兩人互罵。



山聰讚又高又Fit



因為劇情需要，Tiffany要上晒電姣爆副導，監製文偉鴻嫌Tiffany太過保守唔夠Open，要求她落多幾錢肉緊，Tiffany好聽話即時嘟起個嘴，又翹腳坐晒長腿，更不時搖動大髀，姣功上升100級。身高5呎9吋半的Tiffany着住剛剛冚住Pat Pat的超短裙，腳踏5吋火紅色高踭鞋，行路時裙尾左搖右擺，𠌥身時裙尾又蹺起，打底褲若隱若現，連就快做老竇的山聰都讚不絕口：「邊個唔對佢流口水㗎？佢係啲少男心目中嘅女神，佢又高又fit，啲戲又愈嚟愈好，不過，我做爸爸喇，我點會畀佢電親呀？」之後山聰更補充，「佢呢啲年紀唔啱我，我對住老婆一心一意，遲啲就對個仔全心全意。」



有胸有腳但賣性格



Tiffany覺得造型有啲爆：「條護士裙真係有啲短嘅，但都ok啦，佢哋幫手睇住我，肯定冇走光。平時我梗係唔會着咁短嘅裙，唔想就住就住，着短褲仔咪唔使擔心囉！」被指係「長腿女神」，她大笑說：「我唔係女神，啲人有話過我長腿，但冇聽過讚靚，我都想條長腿做到賣點可以拍吓廣告呀！但賣健康，唔係賣性感，如果要我着三點式拍廣告，就要睇吓係咪有需要。以前參加港姐時都畀人讚過樣靚身材正，但真係唔想用身材做賣點，自己唔想咁性感，亦唔鍾意show咁多，所以都會保守啲，可以嘅話，想人哋認識我性格多啲。」



爽朗性格唔收兵



Tiffany又自爆現實生活中冇試過收兵：「我好男仔頭，同男仔好friend，但唔係嗲嗰啲。」山聰就大讚Tiffany爽朗性格好正：「佢得23歲咋，真心佢邊有咁多呢啲經驗呀！幾時玩到結婚呀？而且佢唔係呢啲性格女仔，有啲矜持好啲，佢係好女仔嚟，所以我哋要好好咁保護啲小花，等佢好好咁喺TVB茁壯成長。佢已經上緊位，絕對有條件做一線姐仔，仲會好快㖭呀！今次唯一提佢咬字，因為佢係鬼妹仔，有好多四字成語唔多明白。」



採訪：方騫平



攝影：李維隆



