揭唐詩詠多人追 ﻿翠如﻿﻿讚「明湯戀」完美﻿

黃翠如和林文龍等台前幕後，昨日齊出席合演新劇宣傳活動，翠如談到馬國明和湯洛雯的戀情時坦言，「男神配女神，完美呀！」



林文龍、黃翠如、蘇皓兒及陳自瑤等，昨日齊宣傳新劇《那些我愛過的人》，文龍自爆一直不看網民評論，拍完便算，拍攝此劇期間，翠如幫他開社交平台，但拍完就沒有跟進。他透露老婆郭可盈及10歲女兒也是忠實觀眾，女兒看到他出現在電視機便很興奮！



談到馬國明與湯洛雯日前承認拍拖，翠如坦言早已估到，一早察覺「明湯戀」的她說：「男神配女神，完美呀！（唐詩詠係咪嬲咗？）佢好開心，終於唔使傳佢同馬明一齊。其實詩詠好多人追，我叫佢慢慢揀。」



