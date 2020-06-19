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﻿安柏赫特被爆玩「三人運動」

2020-06-19 列印
■安柏被爆與尊尼離婚前多次出軌。
■Cara是著名超模及演員。
■馬斯克被捲入安柏的官非。資料圖片
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　　尊尼特普上年入稟控告前妻安柏赫特誹謗，案件審理期間接連爆出不少驚人消息。

　　《英國每日郵報》近日報道指，指尊尼律師團查問安柏好友Raquel Pennington的前夫Josh Drew，他指34歲的安柏在2016年，曾與電動車品牌創辦人馬斯克（Elon Musk）和27歲英國「粗眉模」Cara Delevingne，於尊尼位於洛杉磯的頂樓豪宅鬼混。Josh向律師稱，Raquel告訴他，安柏和尊尼未分開時，安柏、馬斯克和Cara曾涉參與三人性愛，他又指安柏和Cara有染。尊尼方面可能會傳召Cara作供，安柏一方亦可能找她出庭。

圖：網上圖片
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