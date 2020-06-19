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﻿好「性」桂莉芙 硬銷高潮味蠟燭

2020-06-19 列印
■桂莉芙親自推介旗下新產品！網上圖片
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　　奧斯卡影后桂莉芙柏德露今年初，力谷旗下品牌的「味道像我的陰道」蠟燭，索價約580港元，上市前後掀起網民熱烈討論，其後更賣斷市！

　　桂莉芙近日乘「性」追擊，推出「味道像我的性高潮」蠟燭，她更親身上陣接受清談節目訪問，落力硬銷這個新產品，她亦不忘提醒一樣好「性」者，「包裝盒係有煙花圖案呀！」
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