同林嘉欣作品待18歲看 ﻿袁劍偉﻿﻿望女兒繼承電影夢﻿

導演袁劍偉繼首部作品《暗色天堂》後，執導驚慄片《死因無可疑》再度跟太太林嘉欣和黃秋生合作，他強調兩人因與角色反差大是最佳人選。他又透露秋生曾住男童院有助演出，而嘉欣為角色不但犧牲靚樣，更花時間扮跛學盲做準備。他又提到跟嘉欣經常讓一對女兒看電影，但夫妻合作作品要留待女兒18歲生日才能送給她們看，而他也希望女兒將來從事電影行業，甚至繼承他們的電影夢。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆



袁劍偉大讚嘉欣今次為角色犧牲好大，留白髮、增肥、唔搽Cream，甚至零化妝，不過事前他不用說服嘉欣演出，他笑言對方看到角色有發揮已流口水，但亦不禁讚太太的專業，「其實佢係個好癲嘅演員，佢為咗去知道盲係咩感覺，佢走去盲人協進會訪問，跟住未開拍已經開始戴住個con去感受，湊個女返學又扮跛，搞到個女又扮埋跛，佢又搵個studio去練一啲形體動作，成日話台上一分鐘台下十年功，佢就係咁樣，做好多預備工作，唔好講老公老婆，作為一個導演我欣賞佢嘅準備。」



提到跟嘉欣合作的兩部電影都未能給兩個女兒看，袁劍偉笑言：「呢啲係佢哋18歲嘅禮物，哈哈！（一次睇晒爹哋媽咪合作嘅作品）放題咁一晚睇晒佢。」他透露在家跟嘉欣傾談話題離不開電影和藝術，難免會薰陶一對女兒，他發現她們開始對電影很好奇，自然會期望她們繼承電影夢，「我同嘉欣好多時畀電影佢哋睇，之前睇咗套《Descendants》（《星光繼承者》）講壞人後代，佢哋好鍾意，大女問『爸爸有冇辧法搵個劇本畀我睇』，於是我千辛萬苦喺ebay買咗畀佢睇，我問佢有咩感覺，佢話我唔知，可能太細，要佢吸收到劇本係難。（好奇係個好開始，將來一家都做電影？）真係唔知，有啲嘢唔係一代人可以完成，尤其係咁多資訊嘅年代，可能要兩代，我唔知我個女會變成點，會做編劇、導演或者演員，我嘅電影夢可能由佢哋延續落去都唔定。」



