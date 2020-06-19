浴室當紅館晚晚開「騷」 ﻿梁詠琪﻿﻿一講家庭笑得好滿足﻿

睽違四年，梁詠琪(Gigi)推出首張概念專輯《PRELUDIO》，她化身「說書人」身份收錄四套故事歌曲，其中《100層樓的家》講述兩口子組織家庭生活，簡單滿足就是美嘅道理。Gigi坦言是唱出現階段的心聲：「有咗家庭之後會追求心靈滿足，明白好多令你心煩嘅嘢只係身外物。」



採訪：方騫平 攝影：譚壹致 髮型：Nick Lam



化妝：Circle Cheung @ndNco服裝：Harvey Nichols 場地：柏寧酒店



自從有咗西班牙籍老公Sergio同埋5歲大囡囡祈淑菲（Sofia）後，梁詠琪既幸福又滿足，開口埋口都係「我老公」同「我個囡」！她雀躍說：「老公同囡囡係我fans，可能佢哋冇得揀，因為我會喺屋企聽歌，我聽歌嘅時候，佢哋就好雀躍話『我哋又聽』，我睇MV時佢哋又會睇同埋畀意見，所以老公同個女都識唱我啲歌，老公一定會讚我嘅歌，因為佢唔係好識得唱歌，覺得太太唱歌好好聽，我成日一路沖涼一路唱歌，每當我唱完歌，佢哋會喺出面拍晒手，好好笑！你唔覺浴室有迴音好好唱咩？可以好盡興咁，當開演唱會咁唱。」



一家人食乜都咁開心



問到Sergio會否好似鐵粉咁對她心心眼？Gigi即回答：「唔係個個老公都係老婆粉絲咩？鍾意嘅感覺包括埋仰慕，正如會互相關注對方社交平台一樣。佢哋鍾意喺屋企聽我唱歌多啲，就算將來有演出，都唔會咁高調上台合唱。」關於跟家人嘅生活點滴，Gigi開心講不停：「做咗咁多年人乜都試過，以前買落好多嘢o依家變咗負擔，疫情下都要斷捨離，學會不一定要擁有，o依家做人、生活、思想簡單咗好多，唔好諗得咁複雜，衣食住行夠就算，同屋企人一齊食乜都好食，做乜都開心。」



