馬明「獨加」照傳情 湯洛雯：我滴晒汗喇

湯洛雯與蕭正楠昨日在電視城拍攝新劇《一笑渡凡間》煞科戲，靚湯被問到煞科後是否全情拍拖 ？她支吾以對：「會瞓覺先囉！再做些正常人會做的事，加上媽咪就生日、要慶祝。（叫馬明一起慶祝？）未計劃呀，（約他一齊過父親節？）未傾！」阿蕭即搭嘴說：「你已經送了最好的父親節禮物啦，聽聞你爸爸好鍾意馬明！」



談到馬國明在社交網限時動態將彩虹照加工畫上女友至愛的獨角獸，暗示隨時想起她，靚湯笑說：「我看不到彩虹喎！他好彩囉！（最好彩是識到你？）我滴晒汗喇！」靚湯又表示沒有留意黃心穎在網上發文暗示有人未能共患難之言。



