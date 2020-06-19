﻿囡囡復課 買食物盒買文具買玩具 黃貫中朱茵激罕親女樂

受新冠肺炎疫情影響，本港所有學校已停課約4個月，近日才陸續復課，本周一就輪到小一至小三可以返學。日前下午4點，戴上口罩的朱茵和Paul帶7歲囡囡去又一城買嘢，一行三人先去餐廳攞位，由於假期人多，問了兩、三間都係白行一趟，冇得食就惟有去Logon睇食物盒，而步行去舖頭途中，「叉燒包」忽然將孭住的水壺遞畀爸爸，Paul好聽話地接過，並放進自己個型格斜孭袋入面，阿Paul彈結他就見得多，拎囡囡水壺真係第一次見！
親自下廚
在揀食物盒時，朱茵踎低慢慢研究，見佢揀咗半個鐘就入手起碼7、8個不同款的食物盒，可能囡囡見食物盒清一色透明好單調，所以就嗲媽咪買番個好重少女味的桃紅色膠盒，好彩朱茵都好易話為，任囡囡揀！揀完盒，朱茵忽然「失蹤」，剩低Paul陪愛女試原子筆，見囡囡試完呢支又試嗰支，Band友爸爸無唔耐煩，仲化身「書僮」企喺「叉燒包」後面安靜地等，最後梗係負責畀埋錢兼拎嘢啦！
囡囡大晒
此時，朱茵再度現身幫囡囡消毒手仔，之後便跟父女倆去玩具反斗城。甫進店，看到時下妹豬至愛的L.O.L.公仔，「叉燒包」睇到眼都唔眨，更介紹畀身旁嘅陌生姨姨，最後佢揀咗一個波波及兩大盒一樣嘅套裝，估計其中一盒是送畀朋友仔；臨埋單前，「叉燒包」又獨自行去睇Barbie公仔，好快便睇中一盒屋仔套裝，不過幫囡囡「的」住大袋戰利品的爸爸似乎嫌對方買太多玩具，於是開始「o依o依哦哦」，但朱茵見囡囡咁鍾意，最終都批准買埋，Paul亦投降做「咕喱」，滿載而歸的「叉燒包」就兩手揈揈開心返歸。
採訪：譚壹致