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﻿囡囡復課 買食物盒買文具買玩具 黃貫中朱茵激罕親女樂

2020-06-19 列印
溫馴老竇 ■在愛女面前，火爆Paul即變慈父，連型仔斜孭袋都攞嚟裝水壺。
大手入貨 ■朱茵當日買咗好多食物盒，有大又有細。
掌上明珠 ■黃氏夫婦得一粒女，所以當正「叉燒包」係公主錫到燶。
父女玩筆 ■媽咪行開咗，Paul就跟囡囡在文具部一齊試筆。
穩陣消毒 ■朱茵一出門口即幫囡囡剛買的盒裝Bubble gum包裝消毒。
一買兩Set ■「叉燒包」在玩具店買L.O.L.公仔，朱茵就打孖上拎咗兩大盒。
聽晒囡話 ■「叉燒包」睇中一個桃紅色食物盒，好快便o氹掂媽咪買！
得力助手 ■朱茵買咗一大堆食物盒，Paul就幫手拎嘢。
拎粗重嘢 ■Paul拎住兩大袋戰利品，朱茵就拎住一大袋離開。
戴面罩行商場 5月中時，本報記者亦拍攝到黃氏一家三口去又一城買嘢，當時朱茵比較緊張，除了戴上外科口罩外，仲戴埋連面罩的「防疫太陽帽」。
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         一代性感女神朱茵自2012年下嫁黃貫中（Paul），並於同年誕下女兒「叉燒包」黃鶯後，她便淡出幕前專心相夫教女。至囡囡日漸長大，近年朱茵才復出主力北上發展，前年更罕有地一家三口齊上內地真人騷《想想辦法吧！爸爸》，惟新冠肺炎自去年底於內地大爆發，她只好留港避炎。日前，黃氏一家三口到又一城行街，此行主力為將復課的囡囡添置新用品，包括食物盒及玩具，而一向畀人印象好火爆嘅Paul就陪囡囡揀文具，畫面罕見得嚟非常溫馨。

        受新冠肺炎疫情影響，本港所有學校已停課約4個月，近日才陸續復課，本周一就輪到小一至小三可以返學。日前下午4點，戴上口罩的朱茵和Paul帶7歲囡囡去又一城買嘢，一行三人先去餐廳攞位，由於假期人多，問了兩、三間都係白行一趟，冇得食就惟有去Logon睇食物盒，而步行去舖頭途中，「叉燒包」忽然將孭住的水壺遞畀爸爸，Paul好聽話地接過，並放進自己個型格斜孭袋入面，阿Paul彈結他就見得多，拎囡囡水壺真係第一次見！

親自下廚

        在揀食物盒時，朱茵踎低慢慢研究，見佢揀咗半個鐘就入手起碼7、8個不同款的食物盒，可能囡囡見食物盒清一色透明好單調，所以就嗲媽咪買番個好重少女味的桃紅色膠盒，好彩朱茵都好易話為，任囡囡揀！揀完盒，朱茵忽然「失蹤」，剩低Paul陪愛女試原子筆，見囡囡試完呢支又試嗰支，Band友爸爸無唔耐煩，仲化身「書僮」企喺「叉燒包」後面安靜地等，最後梗係負責畀埋錢兼拎嘢啦！

囡囡大晒

        此時，朱茵再度現身幫囡囡消毒手仔，之後便跟父女倆去玩具反斗城。甫進店，看到時下妹豬至愛的L.O.L.公仔，「叉燒包」睇到眼都唔眨，更介紹畀身旁嘅陌生姨姨，最後佢揀咗一個波波及兩大盒一樣嘅套裝，估計其中一盒是送畀朋友仔；臨埋單前，「叉燒包」又獨自行去睇Barbie公仔，好快便睇中一盒屋仔套裝，不過幫囡囡「的」住大袋戰利品的爸爸似乎嫌對方買太多玩具，於是開始「o依o依哦哦」，但朱茵見囡囡咁鍾意，最終都批准買埋，Paul亦投降做「咕喱」，滿載而歸的「叉燒包」就兩手揈揈開心返歸。

採訪：譚壹致
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