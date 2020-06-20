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避疫停工終首播 ﻿木村菜菜緒﻿﻿新劇報捷﻿

2020-06-20 列印
■索爆菜菜緒演木村的拍檔。
■木村領軍的《BG 2》不負眾望。
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　　木村拓哉主演的《BG~身邊警護人》第2季在前晚首播，收視獲佳績成今季日劇之冠！網上圖片

　　木村拓哉、菜菜緒和齋藤工主演的新一季《BG~身邊警護人~》原定在4月首播，但因疫情至本月初才能復拍，前晚開播瞬間最高達21.3%收視，暫居本季各劇第一位。木村在首集保護委託人，大耍拳腳功夫並替下屬擋殺身之禍，手臂被開瓶器刺傷，其被反鎖在細菌研究室，險與委託人齊齊凍死！

　　木村昨於社交網為佳績表示：「得到各方的捧場，真的很高興，多謝！」他亦透露昨日的拍攝工作因天雨取消；下一集則會有AKB48前成員川榮李奈客串飾演失明鋼琴家。

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