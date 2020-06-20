林海峰為失言道歉
明起接受登記 申領萬元 千間分行周日開
明天可謂非一般的父親節，除了可以登記領取政府發放的一萬元，在限聚令放寬下，不少市民都會選擇外出用膳慶祝，更有機會觀賞到高食分的日偏食。全港約一千間銀行分行及約一百二十間郵政局，明早九時至下午五時會開放...
2020-06-20
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涉為境外刺探中國機密 兩加籍漢被正式起訴
中國拘留兩名加拿大人康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor），一直與華為副董事長孟晚舟被逮捕案直接聯繫在一起，因而引人關注。 據最高人民檢察院消息，中方指經依法審...
2020-06-20
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或傳召博爾頓出席聽證會 佩洛西抨特朗普不適宜當總統
白宮前任國家安全顧問博爾頓即將出版的新著作引起極大迴響。博爾頓和反對黨民主黨元老兼眾議院女議長佩洛西都表示，特朗普不適宜做美國總統。佩洛西正考慮邀請博爾頓出席眾議院聽證會，就他在書中對特朗普所提出的各...
2020-06-20
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SEA TO SKY入場價642萬
將軍澳日出康城新盤SEA TO SKY，日前開放示範單位兼公佈首批價單，涉及285伙，包括兩至四房戶型，當中兩房戶折實價由642.8萬起，為未來數周的群盤搶客戰展開序幕！ 由長實及港鐵發展的日出康城8...
2020-06-20
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中美會談報喜 恒指升178點
外電報道，中美「楊蓬會」過後，中國加快購買美農產品，刺激恒指午後擺脫悶局，倒升兼一舉突破10天線（24537），升幅一度擴大至311點，收報24643點，走高178點，全周反彈342點；國指曾重返一萬關口，收報9974點，上揚58點。富時羅素指數收市後換馬，U盤成交急增，大市成交金額增至1514億元。 醫藥內需股紛破頂 多隻醫藥及內需股破頂，中生製藥（1177）、翰森製藥（3692）、阿里健康（241）、中國飛鶴（6186）、澳優乳業（1717）、維達（3331）、啟明醫療（2500）和康龍化成（3759）齊創上市新高。 藍籌股普遍上漲，騰訊（700）曾升至465.6元，創...
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白禮頓 頂得住 兵荒馬亂
阿仙奴剛輪英超補賽作客淨吞曼城三蛋後，今晚聯賽造訪白禮頓又面對人心惶惶的問題，有傳奧斯爾等多名主力將會在夏天被賣走；而今季有好表現的射手奧巴美揚和新星布卡約沙卡，又需要分心續約事宜。再者主隊今季對倫敦球隊屢有佳績，今仗有力保不敗，一於捧讓球主客和受讓一球「主勝」。（Now621台今晚10:00直播） 據英國媒體《The Athletic》報導，槍手高層有鑑於球隊目前於聯賽榜只排第九位，本季各賽事又多次掃興敗陣，包括剛場聯賽補賽作客0:3大敗予藍月，所以有意於夏天大換血。消息指他們希望清走多名主力，包括中堅組合梅斯達菲和柏柏斯達夫普路斯、中場悍將盧卡斯托拉拿、今場因傷缺陣的前...
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編輯嚴選 夏日彩妝新品
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
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父親節前夕 隔空與「家人」歡聚 華仔晒父女合繪暖心畫作
劉德華早前特別為歌迷會拍片，隔空慶祝32周年會慶，他在片中獻唱多首金曲，更展示多幅8歲寶貝女劉向蕙（Hanna）的畫作，他更特別指出和Hanna合繪並送給太太朱麗倩的作品，並說女兒和Fans都是他的「...
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好好過日子——滬式荷包蛋
中午見菲傭在家準備午飯，我就說加個菜，我來做上海荷包蛋。 上海人吃荷包蛋，吃老不吃嫩，先把雞蛋兩面煎老，煎得荷包蛋邊呈金黃色，咬在口中有略脆之感，蛋黃也不求溏心，要咬下去有質感。荷包蛋煎好之後，起鍋放在一邊，鍋裏用醬油和砂糖加水調汁，水滾將荷包蛋回鍋與汁同煮兩分鐘即成。然後連蛋帶汁覆在白飯上，汁濃蛋香，一碗飯眨眼吃光。這就是上海人的口味，小時候的味覺記憶，至今覺得是最好的荷包蛋吃法。 上海街邊的小麵店，時常會煎一大堆荷包蛋放在一邊備用，給客人做「麵澆頭」，比如你叫一碗大腸麵，加兩塊錢，就可以添一隻荷包蛋，襯着濃濃的麵湯，吃起來特別香。當然，那隻荷包蛋一定是煎得老的，不會溏心...
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馬場浮世繪——海外賽事投注額破紀錄
本周香港賽馬會轉播英國為期五日的皇家雅士谷賽期，並且再次設立「全球匯合彩池」，結果投注額大幅上升，大前日「威爾斯親王錦標賽馬日」和前日「雅士谷金盃賽馬日」的總投注額均衝破三億大關，並且較上季同一比較上升接近50%，升幅十分驚人。 馬場浮世繪
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