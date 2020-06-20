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林海峰為失言道歉

2020-06-20 列印
■林海峰為《晴朗》主持之一。 資料圖片
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　　林海峰（阿Jan）、阮子健及潘小濤日前在主持的商台節目《在晴朗的一天出發》中，被指取笑一宗類似韓國「N號房」性虐事件的受害人，惹來網民炮轟。阿Jan等主持昨於該節目為有關言論道歉；商台方面表示，「相關內容如令人感到被冒犯，本台深表歉意，並會作出檢討」。

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