﻿父親節前夕 隔空與「家人」歡聚 華仔晒父女合繪暖心畫作

劉德華早前特別為歌迷會拍片，隔空慶祝32周年會慶，他在片中獻唱多首金曲，更展示多幅8歲寶貝女劉向蕙（Hanna）的畫作，他更特別指出和Hanna合繪並送給太太朱麗倩的作品，並說女兒和Fans都是他的「心肝寶貝」，很期待疫情過後再和Fans見面！



劉德華的歌迷會「華仔天地」為慶祝32周年會慶，特別於官網上載華仔精心炮製，用以跟Fans隔空慶祝的視頻。



因疫情關係，「老大」（Fans對華仔的稱呼）未能與「家人」（華仔對Fans的稱呼）一如以往現場面對面歡聚，華仔所拍的視頻內容亦甚豐富，除了有華仔唱歌環節和新片預告片外，華仔更分享了跟囡囡Hanna合力創作送給太太朱麗倩的畫作。而錄影當日，現場工作人員數目有限，推蛋糕出來的環節就由華仔自己一手包辦，他亦為歌迷會獻唱生日歌，隔空與各地Fans歡度這次難忘的疫境歌迷會周年聚會。



華仔在視頻中寫「家書」向「家人」細道過去一年，因生病和疫情影響致演唱會取消、發現自己眼角多了皺紋和長了白髮，但無論任何改變，華仔直言彼此「一家人」的心是永遠不變！



讚女兒有畫畫天份



明日就是父親節，華仔還透露，在疫境下除了準備新工作外，還先後跟太太和囡囡共度愉快生日，送給太太的生日禮物就是他與囡囡合力創作的愛心畫作。父愛滿瀉的華仔更分享兩父女一起上網自學畫畫的成果，多幅在疫情下與囡囡所畫的作品，更稱讚女兒具畫畫天份，並笑言比他畫得更好呢！華仔形容囡囡與「家人」都是他的心肝寶貝！



華仔亦在視頻中獻唱《月亮代表我的心》、《笨小孩》、《我知道》、《一起走過的日子》、《情人Happy birthday》等歌曲。他亦談到最愛的三部電影作品，坦言想再演一次雷洛和留長髮演《天若有情》等經典角色，又笑言要增肥扮《瘦身男女》中的肥佬會很艱難呢！



雖然今年未能跟「華仔天地」的「家人」面對面共慶32周年，但這次特別安排同樣留下難忘的回憶，他亦期待很快能與歌迷歡聚！