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﻿薛凱琪唔恨做「一姐」

2020-06-20 列印
■薛凱琪透露邀得一位靚仔歌手合作。
■懷孕4個月的吳若希將開始放產假。
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　　薛凱琪昨日到電台宣傳新歌《南昌街王子》，她透露離開太陽娛樂後建立自家服裝品牌，其後發覺經營公司很忙，加上歌迷投訴不出新歌，故決定再度簽約華納出歌。

　　問到是否穩坐「一姐」位置？薛凱琪認為現在沒有一姐、二姐之分，每位公司藝人都應團結做事，她又透露邀請一位比她年輕兼好靚仔的歌手合作，「同事都好興奮。（他是你杯茶嗎？）他是一杯最好飲的珍珠奶茶。」另外，懷第二胎的人妻吳若希昨日到電台宣傳新碟，她笑指新碟等了4年終於面世，慶幸仍有人買碟支持！
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