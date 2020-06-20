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﻿池昌旭金裕貞《便利店》談情

2020-06-20 列印
■飾演小器店長的池昌旭與金裕貞齊出席發佈會。
■金裕貞在劇中扮演惡女。
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　　池昌旭與金裕貞合演的韓劇《便利店新星》昨晚首播，該劇是改編自以便利店為背景的人氣愛情漫畫。金裕貞在這部喜劇中飾演惡女，昨日和池昌旭齊在韓國現身發佈會。

　　池昌旭和金裕貞是首度合作，他們都自認是慢熱之人，池稱首次和金見面時鮮有交談，幸拍攝期間自自然然變得親近，金裕貞更直言初時互相感到尷尬，但已變得熟絡。談到獲導演讚親身上陣演動作場面，金裕貞說：「劇中角色享受戰鬥，我不覺得累，亦想完美地完成每一個踢腿動作！」

圖：網上圖片
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