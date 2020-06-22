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姜濤尷尬談娜姐寫真

2020-06-22 列印
■娜姐和姜濤齊接受訪問。
■娜姐在09年推出性感寫真集走紅。
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　　周秀娜和姜濤昨日齊拍攝ViuTV新劇《太平紋身店》，35歲的娜姐演紋身師，21歲的「小鮮肉」姜濤則演找她紋身的鬼魂。娜姐笑言：「姜濤做鬼也未免太靚仔。（下次想有感情戲？）今次靈魂接觸，下次可否見真身呀？」問姜濤有否看過娜姐的噴血寫真集？姜濤尷尬地說：「有聽聞過。（她曾推出性感肖像人形攬枕）得閒去買，哈哈！」

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