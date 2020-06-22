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金秀賢晒肌扯高收視　新劇首播贏《愛的逼降》　

2020-06-22 列印
■金秀賢與徐睿知在第一集就要見血。
■金秀賢大晒腹肌，成功扯高收視。
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　　32歲金秀賢去年7月退伍後，正式回歸擔正的新劇《雖然是精神病但沒關係》前晚首播，在首集開始不久，金秀賢就有一場換衫戲，更刻意來幾個腹肌、胸肌及背肌的大特寫鏡頭！大批女觀眾在電視前尖叫，其後金秀賢腹肌一詞更登上內地網熱搜榜。

　　首集亦有金秀賢流血鏡頭，他被女主角徐睿知誤傷手而流血，金秀賢晒肌又爆血，結果成功獲6.09%，屬同時段收費電視冠軍，比起大熱劇《愛的逼降》首播時的6.07%更高。

　　另外，金裕貞與池昌旭的新劇《便利店新星》前晚播出第二集，上半部分收視為3.7%，下半部則大幅跳升至6.8%。

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