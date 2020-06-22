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木村被女兒控訴 有虐待傾向

2020-06-22 列印
■心美公開被老竇揑着面的照片，被網民笑木村虐女。
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　　木村拓哉兩個女兒心美與光希，在父親節開Live，二人回答網民提問時，齊聲希望老竇可以快點戒煙。光希又大爆自己很怕曱甴，而每次木村捉到曱甴，都會拿着曱甴追着她來嚇！光希笑稱父親一定有虐待傾向。

　　兩姊妹又在社交網上載照片祝木村父親節快樂，光希上載兒時錫錫父親的相，心美公開了一張被木村揑着臉，令她面容扭曲的爆笑照片，網民都笑木村「虐女」。

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