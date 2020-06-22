基仔自認緊張爸爸 為抗疫足不出戶142日

古巨基和太太Lorraine去年榮升父母，誕下兒子Kuson，今年首次以爸爸身份過父親節的基仔，播出Kuson在約4個月大時第一次發出類似「I Love You」聲音的片段。為人父後的基仔特別憶起父母給予自己的愛，專誠向父母說句「I Love You」。他又指半歲的Kuson長得肥肥白白、健健康康，不過初出世時很瘦小，令基仔很擔心，還自認是緊張爸爸，與太太為BB安全留家避疫，已142天無出過街。



另外，已入紙結婚的倪晨曦昨日亦網上報喜，宣佈大肚，「驚喜、感動、忐忑、開心、緊張、期待，真的是形容不完這幾個月的心情，到現在我還有點不敢相信要做媽媽了！」



