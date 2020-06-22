住屋邨搭港鐵出入 窮女神施匡翹唔恨識有錢仔

因為受社會運動及疫情影響，演藝界大受打擊，但仍然有公司願意捧新人，就係24歲有樣有Body仲好唱得嘅施匡翹（Zaina）。Zaina身高5呎9吋，目測三圍有33C、24、35，仲有一對45吋長腿，上台唱歌夠晒壓場。雖然唔係大公司，加上經濟環境唔多好，但Zaina仍然好有自信：「有危自有機，唔怕！」。採訪：方騫平 攝影：張詠森



新一代「長腿女神」施匡翹下月會考瑜伽導師牌，眼見疫情稍為緩和，日前她走到戶外做瑜伽。一直收收埋埋的Zaina原來係有料之人，彎身拉筋時意外微露事業線，相當養眼：「之前我肥咗5kg，所以靠做瑜伽同埋16:8斷食法減肥，o依家體重回落到50kg，目標仲想減多5kg。」Zaina表示目前疫情反覆，多做運動可以加強免疫力，「喺空曠環境伸展吓，吸收吓陽光，人都開心啲又健康啲。」Zaina好重視拉筋：「其實拉筋可以舒筋活絡，筋骨柔軟，身形都靚啲，對擴胸亦有幫助，而且擴胸可以增加心肺功能，有助唱歌。」問到Zaina有一副好身材會否性感示人？她即耍手擰頭話唔敢，坦言會好驚，怕尷尬，都係收埋啲好，所以唔太清楚自己嘅上圍數字。



停學一年專心唱歌



由去年8月出道至今，施匡翹分別出咗《假如真的再有約會》（同蔣嘉瑩合唱）、《初心》及《耳仔軟》3首歌，日前仲做埋網上音樂會。本身仲有年幾先讀完公開大學幼師學位，由於要專心唱歌，喺父母支持下決定停學一年。對於現階段出道可會擔心被忽視？Zaina坦言公司有擔心過，怕大家焦點落喺社會大事上：「我堅持一定要積極面對，始終有危就有機，唯有加強網上宣傳，畀大家空餘時睇到開心嘅嘢，任何情況下都要開心，要保持初心，咁先會過得快樂。」



男朋友要似周潤發



日前本報記者見到施匡翹去超市購物，當日佢主攻減價貨，包括特價橙、麵包及乳酪等。據知，家住屋邨嘅佢屬「平民」歌手，父母只係打工仔，出入坐港鐵及巴士，為咗慳啲使，她特地學化妝，平時有服裝贊助，而且每月有底薪，「其實我由中六開始做兼職，賣過護膚品及做model拍廣告，所以唔使問父母攞錢使。o依家每個月我會將一半錢畀媽咪做家用，自己每日限用200蚊，對我嚟講200蚊經已好多，因為我都係買嘢食啫。」Zaina表示自己唔買名牌，每年生日，媽咪名義上都會送她一個名牌手袋看門口，「咪當每月家用嘅獲利回吐囉，我啲衫同袋，佢都有份用㗎！我好滿足現狀，唔介意係屋邨妹，由細住到大，就算做咗歌手都唔覺有咩不便，試過戴住口罩搭港鐵都畀男Fans認出，仲要求影相。」她強調唔恨結識公子哥兒，經理人會幫她擋駕，推晒所有應酬飯局。講到擇偶條件，佢話最好似偶像周潤發：「佢夠孝順、顧家、踏實同埋健康！」



