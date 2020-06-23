「我老婆」新劇做配角 ﻿32歲﻿﻿結衣﻿﻿演20歲永野芽郁亡母﻿

新冠肺炎疫情影響多部日劇開播安排，木村拓哉主演的《BG~身邊警護人2》上周才首播，而被視為該劇最大勁敵、堺雅人主演的《半澤直樹2》前晚宣佈將於下月19日加入爭收視；而被不少粉絲暱稱為「我老婆」及「結衣BB」的新垣結衣，亦宣告投入拍攝新劇，但這次是罕有地擔任配角。圖：網上圖片



現年32歲的新垣結衣走紅多年，曾拍過《律政狂人》、《緊急救緩》等大熱劇集，16年憑《逃跑雖可恥但有用》被封為不少粉絲口中的「我老婆」，但前年主演在年底播畢的《無法成為野獸的我們》收視慘淡，其後僅不時接拍廣告，久未有新劇推出。日本NTV台前晚宣佈，結衣BB將演出該台8月首播的新劇《傻瓜父親青春白書》，但只是配角。該劇由諧星室剛及現年20歲的上位青春靚女永野芽郁主演，結衣BB扮演室剛已去世的妻子、永野的媽咪，只會在回憶的劇情出鏡。



而堺雅人主演的《半澤直樹2》亦宣告將於下月19日首播，更推出全新1分鐘預告片，可見「半澤直樹」堺雅人親自宣佈開播，首集時段會加長25分鐘，「加倍回饋」Fans！今輯除有原班人馬堺雅人、上戶彩、及川光博、香川照之外，亦加入賀來賢人、井川遙等生力軍！預告片亦再次見到堺雅人，咬牙切齒質問大奸角「大和田」香川照之的鏡頭！



另外，東瀛娛圈在疫境中亦傳來喜訊，現年31歲的AKB舊將秋元才加宣佈，本月20日已與Hip Hop歌手PUNPEE註冊結婚，前隊友紛向她送上祝福。而AKB48人氣「神七」成員：前田敦子、大島優子、小嶋陽菜、高橋南、篠田麻里子和板野友美，參與演唱的慈善抗疫歌曲《縱使分離》的MV昨日曝光，但早前因健康問題退出娛圈的渡邊麻友未有參與，令不少Fans大感可惜。



