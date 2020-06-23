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肥仔趁《男排》煞科抄牌 Stephy：冇咩事唔好搵我！

2020-06-23 列印
■肥仔鼓起勇氣向Stephy「抄牌」。
■Stephy等合演的《男排》終告煞科。
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　　鄧麗欣（Stephy）、MIRROR及ERROR等主演的ViuTV劇集《男排女將》，拍攝進度在疫情影響下，前日終告煞科，ERROR成員肥仔（梁業）鼓起勇氣向「女神」Stephy「抄牌」取電話號碼！Stephy大方答允，肥仔即興奮地高呼「阿媽我得咗喇」兼失控疾走！

　　肥仔竟毫不客氣，當面撥打Stephy提供的號碼，「驗證」，恰巧Stephy將來電轉至留言信箱，Stephy即拿出手機，顯示畫面有肥仔的「未接來電」，肥仔知「得米」High爆疾走擺甫士卻不慎跣腳跌坐地上，笑爆全場！肥仔將「抄牌」過程上載至社交網站留言「我人生又成功解鎖咗一項！」名花有主的Stephy就鬼馬地回覆「冇咩事唔好搵我！」

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