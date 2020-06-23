蘇皓兒扮學生妹獻初吻

現年26歲的蘇皓兒（Chloe）在新劇《那些我愛過的人》演林文龍的女兒，劇中青春逼人學生Look勁搶鏡！Chloe坦言為了演好角色，事前做足功課，參考過經典校園電影《那些年》中陳妍希的角色「沈佳宜」。



Chloe在劇中跟顧定軒、李任燊有三角關係，與顧定軒拍攝時勾起很多回憶，原來兩人早於14歲時認識，她更主動向顧「抄牌」，她笑言：「佢矮過我，我想保護佢，所以主動問他攞電話。」並有信心絕對不會和對方傳緋聞。Chloe與李任燊於劇內有咀戲，更是她的熒幕初吻，拍攝過程順利，毫不尷尬，她說：「只係蜻蜒點水式接吻，拍攝前我跟Kyle仲講笑，討論要唔要去擦牙，最終梗係冇啦！」



